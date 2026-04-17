Первая ракетка мира влипла в скандал из-за лайка видео с поддержкой Путина
- Первая ракетка мира Арина Сабаленка лайкнула видео, которое поддерживает Владимира Путина, что вызвало волну критики.
- Этот инцидент ставит под сомнение ее заявления о нейтральности на международных турнирах на фоне войны против Украины.
Первая ракетка мира Арина Сабаленка оказалась в центре громкого скандала. Теннисистка лайкнула видео, где открыто поддерживают Владимира Путина.
История быстро вызвала волну критики в соцсетях и спортивном сообществе. Особенно на фоне того, что белорусская теннисистка выступает в статусе "нейтральной" на международных турнирах, сообщает Ukrsportbase на своей странице в сети Х.
Почему возник скандал?
Сабаленка полюбила в инстаграме видео российской пропагандистки Виктории Бони, в котором та обращается к Владимиру Путину со словами поддержки.
В ролике диктатора называют "сильным политиком", что сразу вызвало возмущение, ведь речь идет о публичной поддержке кремлевского режима на фоне войны против Украины.
Этот лайк заметили пользователи соцсетей, после чего ситуация быстро получила огласку.
Удар по имиджу "нейтральной" спортсменки
Скандал особенно острый из-за статуса Сабаленки на турнирах WTA – она, как и другие белорусские и российские спортсмены, выступает без флага.
Ранее теннисистка заявляла, что не поддерживает войну и хочет мира, дистанцируясь от политики.
Впрочем новый инцидент может поставить под сомнение ее заявления и снова обострить дискуссию о "нейтральности" спортсменов из стран-агрессоров и их союзников.