Скандальная белоруска пропустила соревнования в ОАЭ в этом году. Директор Dubai Tennis Championships Салах Таклак призвал лишать теннисисток рейтинговых очков за то, что они снимаются с сетки, передает The National.

Что разозлило Сабаленко?

На пресс-конференции перед турниром в Майами Сабаленко возмутилась и назвала слова Таклака бессмысленными и смешными. Она обвинила организатора в том, что тот думает только о коммерческой выгоде, информирует The Guardian.

Это смешно. Я думаю, он показал себя не лучшим образом. Мне очень грустно видеть, что организаторы турниров и сами турниры не защищают нас как игроков. Их волнует только продажа билетов, их турнир, и все. Его комментарий был бессмысленным. Я не уверена, что когда-нибудь захочу туда попасть после его высказываний. Для меня это уже слишком,

– сказала первая ракетка мира.

Скандалы тянутся еще с Australian Open

Арина Сабаленко известна своими скандальными выходками. После заключительного розыгрыша в полуфинале Australian Open белоруска нецензурно выругалась на украинку Элину Свитолину.

Первая ракетка мира произнесла на английском "F*ck you". По движениям губ многие зрители сделали вывод, что эти слова были адресованы именно сопернице, которая находилась рядом.

Несмотря на это, Сабаленко одержала победу над Свитолиной и вышла в финал турнира, однако ее поведение вызвало широкую критику среди фанов и экспертов.

