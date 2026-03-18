Скандальная белоруска пропустила соревнования в ОАЭ в этом году. Директор Dubai Tennis Championships Салах Таклак призвал лишать теннисисток рейтинговых очков за то, что они снимаются с сетки, передает The National.
Что разозлило Сабаленко?
На пресс-конференции перед турниром в Майами Сабаленко возмутилась и назвала слова Таклака бессмысленными и смешными. Она обвинила организатора в том, что тот думает только о коммерческой выгоде, информирует The Guardian.
Это смешно. Я думаю, он показал себя не лучшим образом. Мне очень грустно видеть, что организаторы турниров и сами турниры не защищают нас как игроков. Их волнует только продажа билетов, их турнир, и все. Его комментарий был бессмысленным. Я не уверена, что когда-нибудь захочу туда попасть после его высказываний. Для меня это уже слишком,
– сказала первая ракетка мира.
Скандалы тянутся еще с Australian Open
Арина Сабаленко известна своими скандальными выходками. После заключительного розыгрыша в полуфинале Australian Open белоруска нецензурно выругалась на украинку Элину Свитолину.
Первая ракетка мира произнесла на английском "F*ck you". По движениям губ многие зрители сделали вывод, что эти слова были адресованы именно сопернице, которая находилась рядом.
Несмотря на это, Сабаленко одержала победу над Свитолиной и вышла в финал турнира, однако ее поведение вызвало широкую критику среди фанов и экспертов.
Что известно об Арине Сабаленко?
- Белоруска – одна из самых успешных теннисисток современности. Она выиграла несколько турниров серии Grand Slam, в частности торжествовала на Australian Open и US Open.
- Кроме успехов в одиночном разряде, теннисистка также побеждала на турнирах Grand Slam в паре и получила десятки титулов на уровне WTA.
- В 2020 году поддержала режим Александра Лукашенко, который разогнал митинги протестующих против фальсификации выборов. Долгое время теннисистка пыталась избегать факт поддержки диктатора.