Скандальна білоруска пропустила змагання в ОАЕ цього року. Директор Dubai Tennis Championships Салах Таклак закликав позбавляти тенісисток рейтингових очок за те, що вони знімаються з сітки, передає The National.

Що розлютило Сабаленко?

На пресконференції перед турніром у Маямі Сабаленко обурилася і назвала слова Таклака безглуздими та смішними. Вона звинуватила організатора в тому, що той думає тільки про комерційну вигоду, інформує The Guardian.

Це смішно. Я думаю, він показав себе не найкращим чином. Мені дуже сумно бачити, що організатори турнірів і самі турніри не захищають нас як гравців. Їх хвилює тільки продаж квитків, їхній турнір, і все. Його коментар був безглуздим. Я не впевнена, що коли-небудь захочу туди потрапити після його висловлювань. Для мене це вже занадто,

– сказала перша ракетка світу.

Скандали тягнуться ще з Australian Open

Аріна Сабаленко відома своїми скандальними витівками. Після заключного розіграшу у півфіналі Australian Open білоруска нецензурно вилаялася на українку Еліну Світоліну.

Перша ракетка світу вимовила англійською "F*ck you". За рухами губ багато глядачів зробили висновок, що ці слова були адресовані саме суперниці, яка перебувала поруч.

Попри це, Сабаленко здобула перемогу над Світоліною та вийшла до фіналу турніру, однак її поведінка викликала широку критику серед фанів і експертів.

