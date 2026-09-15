Поклонницу Лукашенко оштрафовали за поведение на финале US Open

Арина Сабаленко получила штраф за эмоциональное поведение в финале US Open. "Нейтральная" белоруска разбила ракетку после поражения в решающем матче.

Скандальная теннисистка завершила выступления на последнем в сезоне турнире Grand Slam без титула. Представительница Беларуси, выступающая в нейтральном статусе, уступила казахстанке Елене Рыбакиной в трех сетах, сообщает 24 Канал.

Сабаленко оштрафовали за разбитую ракетку

По завершении финального матча организаторы оштрафовали Сабаленко на 7500 долларов за ненадлежащее поведение. Основанием послужило то, что теннисистка разбила ракетку после поражения.

Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss. Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment. Just wait to break all your rackets in the clubhouse like a normal person. — Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026

Для Сабаленко эта сумма является относительно небольшой по сравнению с ее призовыми. За выход в финал US Open она заработала 2,8 миллиона долларов.

Впрочем, это был не единственный эпизод с участием белоруски во время матча. В начале встречи Сабаленко выбила мяч в сторону трибун, а впоследствии еще один ее удар едва не попал в оператора. За ненадлежащее обращение с мячом Арина получила предупреждение.

В решающем матче турнира Сабаленко не смогла завоевать трофей. Рыбакина победила со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Неудачный сезон для бывшей первой ракетки мира

2026 год в целом сложно назвать успешным для Сабаленко по ее собственным высоким стандартам. Хотя белоруска выиграла три турнира во время весенней хардовой серии, на турнирах Grand Slam она выступила значительно хуже.

На Australian Open Сабаленко не смогла пройти далеко по турнирной сетке, а на следующих "мейджорах" также не дошла до решающих стадий. Финал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Grand Slam в этом сезоне, однако завершить турнир победой ей не удалось.

Сабаленко также давно находится в центре внимания из-за своей позиции в отношении режима Александра Лукашенко. Теннисистка неоднократно уклонялась от ответов на вопросы о войне России против Украины и политической ситуации в Беларуси.