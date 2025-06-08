"На**я вы мне здесь": первая ракетка мира из Беларуси зашкварилась в финале Ролан Гаррос

В субботу, 7 июня, завершился турнир Ролан Гаррос в Париже. В финальном матче среди женщин Арина Сабаленка сыграла против Коко Гофф.

Решающая игра завершилась тяжелой победой американской теннисистки со счетом 2:1. А первая ракетка мира в очередной раз отметилась позорным поведением во время поединка, сообщает 24 канал.

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Сабаленка выкрикнула на команду

Арина Сабаленка в очередной раз не сдержала эмоций во время матча. "Нейтральная" белорусская теннисистка во время первого сета, который выигрывала 5:4, послала собственного тренера: "Иди на**й отсюда".

Второй раз Сабаленка проявила нервы во время третьего сета при счете 3:3. Теннисистка вызверилась на свою команду после того, как проиграла пойнт, крикнув: "На**я вы мне здесь".

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Ранее Александер Зверев оскандалился подобным поступком во время турнира в Мадриде. Теннисист обругал своего отца, который сейчас является его тренером.