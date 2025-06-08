"На**я вы мне здесь": первая ракетка мира из Беларуси зашкварилась в финале Ролан Гаррос
- Арина Сабаленка проявила гневное поведение во время финального матча Ролан Гаррос против Коко Гофф.
- Сабаленка не сдержала эмоций в первом и третьем сетах, выкрикивая бранные фразы.
В субботу, 7 июня, завершился турнир Ролан Гаррос в Париже. В финальном матче среди женщин Арина Сабаленка сыграла против Коко Гофф.
Решающая игра завершилась тяжелой победой американской теннисистки со счетом 2:1. А первая ракетка мира в очередной раз отметилась позорным поведением во время поединка, сообщает 24 канал.
Читайте также Фанаты освистали "нейтральную" российскую теннисистку во время матча Ролан Гаррос
Сабаленка выкрикнула на команду
Арина Сабаленка в очередной раз не сдержала эмоций во время матча. "Нейтральная" белорусская теннисистка во время первого сета, который выигрывала 5:4, послала собственного тренера: "Иди на**й отсюда".
Второй раз Сабаленка проявила нервы во время третьего сета при счете 3:3. Теннисистка вызверилась на свою команду после того, как проиграла пойнт, крикнув: "На**я вы мне здесь".
Сабаленка грубо обругала команду: смотрите видео
Ранее Александер Зверев оскандалился подобным поступком во время турнира в Мадриде. Теннисист обругал своего отца, который сейчас является его тренером.