Очередная попытка стать "жертвой": Соболенко пожаловалась на оскорбления украинских тренеров

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в очередной раз попыталась прокомментировать войну России против Украины, сделав очередное неоднозначное заявление. По словам спортсменки, после начала полномасштабного вторжения российских войск она подверглась критике со стороны украинских тренеров.

Теннисистка отметила, что подобные высказывания существенно повлияли на ее эмоциональное состояние. Об этом Соболенко рассказала в интервью журналу TIME.

Очередное заявление белорусской теннисистки: что сказала Соболенко

Комментируя свои отношения с представителями Украины, Соболенко подчеркнула, что услышала в свой адрес много обидных слов.

Некоторые украинские тренеры говорили мне очень оскорбительные вещи. Я не хочу их повторять. Это было настолько ужасно. Это засело у меня в голове, и я начинала истерически плакать,

– пожаловалась белорусская спортсменка.

В то же время теннисистка попыталась заверить, что выступает против боевых действий, заявив: "Никто ее [войну] не поддерживает. Это и так очевидно". Однако на прямой вопрос о том, поддерживает ли она самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Соболенко ответила: "Я не хочу об этом говорить".

Почему к Соболенко такое отношение в Украине

В украинском обществе и медиапространстве Соболенко постоянно подвергается жесткой критике. Несмотря на свой "нейтральный" статус на международных соревнованиях, она имеет устойчивую репутацию проправительственной спортсменки.

Негативное отношение части украинцев к теннисистке объясняется несколькими причинами. Ранее Соболенко публично поддерживала Лукашенко, подписывая соответствующие коллективные письма. В то же время спортсменка не выразила однозначного осуждения действий России и Беларуси, ограничившись общими призывами к миру. В своих интервью она также часто акцентирует внимание на собственных переживаниях и давлении со стороны общества, что отвлекает внимание от трагедии, вызванной войной.

Она также выражала сожаление по поводу разрушения отношений между народами, отметив, что между украинцами и белорусами, которые раньше "были как братья и сестры", теперь возникла "огромная стена". Спортсменка продолжает настаивать на том, что она "просто спортсменка", а спорт якобы должен оставаться вне политики.