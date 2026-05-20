"Должны сесть за стол переговоров": Соболенко цинично высказалась о войне в Украине
- Теннисистка Арина Соболенко призвала к мирным переговорам, подчеркнув, что спорт должен объединять, а не разделять.
- Украинские теннисистки отказываются пожимать ей руку после матчей из-за ее нейтральной позиции относительно войны России против Украины.
Нейтральная теннисистка из Беларуси Арина Соболенко высказалась относительно поведения украинских спортсменок. Она прокомментировала их решение не пожимать ей руку после матчей.
Спортсменка заявила, что уважает позицию украинок и понимает, что это решение не является личным оскорблением, а служит определенным месседжем для общества. Об этом она рассказала изданию Vogue.
Что сказала Соболенко?
В то же время она пожаловалась на значительное давление и негатив, с которыми ей пришлось столкнуться внутри теннисного тура из-за войны России против Украины.
По словам Соболенко, один из тренеров даже обвинил ее лично в обстрелах. Теннисистка призвала к мирным переговорам и отметила, что спорт должен оставаться платформой для объединения, а не для противостояний.
Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы эта война происходила. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться между собой. Но я также считаю, что спорт – это платформа и место, где мы можем объединяться, а не воевать друг против друга, будто ведем собственную войну. Собираться вместе, быть вместе, демонстрировать мир,
– сказала теннисистка.
Она также добавила, что раньше считала украинцев и белорусов "братьями и сестрами", а сейчас между двумя народами появилась огромная стена, разрушение которой остается под вопросом.
Очень долго украинцы и белорусы были как братья и сестры – мы одинаковые. Мы все тесно связаны между собой. А сейчас между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-то,
– поделилась Соболенко.
Что известно об Арине Соболенко?
Белорусская теннисистка, которая по состоянию на май 2026 года возглавляет мировой рейтинг WTA в одиночном разряде.
Из-за того, что Беларусь помогает стране-агрессору России, на международных соревнованиях она выступает под нейтральным флагом. Спортсменка неоднократно участвовала в мероприятиях с участием самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и подписывала провластные письма.
Украинские теннисистки отказываются пожать ей руку после матчей. После победы над Элиной Свитолиной на Australian Open 2026 белоруска оказалась под критикой из-за эмоционального нецензурного выкрика на английском в адрес украинской спортсменки.
Кто из украинок играл с Соболенко?
- Элина Свитолина провела больше всего поединков против Соболенко среди украинских теннисисток. В их встречах преимущество на стороне белорусской спортсменки – 6:1. Последний выдающийся матч между ними состоялся в конце января на полуфинале Australian Open 2026, где Свитолина уступила со счетом 2:6, 3:6. Ранее они соревновались в полуфинале Мадрида (2025) и в напряженной игре в Риме (2024).
Ангелина Калинина одержала одну из самых резонансных побед над Соболенко. В марте 2024 года на турнире WTA 1000 в Майами, в третьем круге, Калинина обыграла тогдашнюю вторую ракетку мира в трех сетах – 6:4, 1:6, 6:1.
Марта Костюк также встречалась с Соболенко несколько раз, в частности в финале турнира в Брисбене в начале 2026 года (победа Соболенко 6:4, 6:3) и на Roland Garros в 2023 году.
Леся Цуренко провела с Соболенко три официальных матча на уровне WTA-тура, со счетом 2:1 в пользу белорусской теннисистки. Еще один поединок должен был состояться в 2023 году, но Цуренко снялась до его начала.