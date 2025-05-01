Зинченко против Забарного: чего ждать от украинского дерби Арсенал – Борнмут в АПЛ

Игроки сборной Украины могут сойтись друг против друга в матче чемпионата Англии. Арсенал уже почти потерял мотивацию на внутренней арене, тогда как Борнмут имеет шанс на еврокубки.

В эти выходные в чемпионате Англии 2024-2025 пройдут матчи 35 тура АПЛ. Центральный матч субботы, 3 мая, пройдет в Лондоне, где местный Арсенал будет принимать Борнмут, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

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"Вишни" мечтают о Европе

Лондонцы уже почти решили свои задачи в чемпионате. Подопечные Микеля Артеты окончательно проиграли чемпионскую гонку Ливерпулю, а также почти гарантировали себе выход в ЛЧ на следующий сезон.

Сейчас "канониры" уверенно идут вторыми и играют в полуфинале Лиги чемпионов. Поэтому на матч против Борнмута наставник Арсенала может применить ротацию, выпустив с первых минут в том числе Александра Зинченко.

Таким образом, в этой встрече является вероятным украинское дерби. Илья Забарный является стабильным игроком основы Борнмута, поэтому играет почти в каждом матче в АПЛ. Сейчас "вишни" занимают 10 место и ведут борьбу за еврокубки.

Если Манчестер Сити обыграет Кристал Пэлас в финале Кубка, то восьмое место чемпионата получит путевку в Лигу конференций. Сейчас его занимает Фулхэм, который опережает Борнмут лишь на один балл.

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Прогноз Favbet

Тем не менее, фаворитом в этой встрече все равно будет Арсенал. Коэффициент на победу лондонцев составляет 2,11, тогда как гостей – 3,50. Ничья же оценивается в 3,60 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,86, тогда как на ТМ2,5 – 2,00. Напомним, что в первом круге Борнмут сенсационно обыграл Арсенал со счетом 2:0.