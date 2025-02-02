Арсенал унизил чемпиона Англии: команда Зинченко разгромила МанСити в матче АПЛ
Манчестер Сити потерпел очередное поражение в чемпионате Английской Премьер-лиги. Арсенал сокрушил "горожан" на "Эмирейтс", забив действующему чемпиону пять мячей.
Арсенал – Манчестер Сити 5:1
Голы: Эдегор, 2, Парти, 57, Льюис-Скелли, 63, Гаверц, 76, Нванери, 90+3 – Холанд, 55
В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата АПЛ Арсенал – Манчестер Сити. Защитник "канониров" Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных, пишет 24 Канал.
Читайте также Ливерпуль благодаря дублю Салаха прервал беспроигрышную серию Борнмута в АПЛ
Арсенал на кураже обыграл Манчестер Сити
Хозяева поля без разведки начали поединок. Уже на 2-й минуте Эдегор воспользовался пасом Гаверца и заставил Ортегу доставать мяч из сетки ворот. До перерыва счет во встрече не изменился.
После возобновления игры подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались. Экс-содноклубник Цыганкова по Жироне Савиньо сделал прострел в штрафную площадь, который ударом головой замкнул Холанд.
"Канониры" быстро вышли вперед. Ганский опорник Арсенала Парти воспользовался ошибкой соперника и из пределов штрафной площади отправил его в ворота.
Озадаченный чемпион Англии ничего не смог противопоставить команде Артеты. Льюис-Скелли, Гаверц и Нванери довели счет до разгромного. В итоге матч завершился победой Арсенала – 5:1.
Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Сити
Александр Зинченко так и просидел весь матч на скамейке запасных, наблюдая за феерией партнеров по команде.
- В турнирной таблице Арсенал занимает второе место, отставая от Ливерпуля на 6 баллов (у "мерсисайдцев" еще игра в запасе).
- Манчестер Сити потерпел седьмое поражение в чемпионате. После 24 туров команда Гвардиолы занимает четвертую строчку с 41 очком.