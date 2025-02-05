Арсенал подготовил трансферную бомбу: "канониры" приобретут забивного аргентинца

Команда Микеля Артеты не оставляет надежд завоевать чемпионство АПЛ. Для этой амбициозной задачи Арсенал готов побить трансферный рекорд клуба.

Лондонский Арсенал подготовил предложение по приобретению нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса. За 27-летнего аргентинца "канониры" готовы отдать 120 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

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Арсенал обновит клубный трансферный рекорд

Мартинес сейчас является ключевым игроком в команде Симоне Индзаги. Однако Интер готов отпустить забивного форварда из-за финансовых проблем клуба.

Футболист тоже не против попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге. Поэтому летний трансфер Лаутаро в Арсенал становится все более вероятным.

Если "неррадзури" согласятся отпустить своего лидера в Англию, то этот трансфер станет рекордным в истории Арсенала. Сейчас самым дорогим игроком "канониров" является Деклан Райс. За его переход Арсенал заплатил Вест Хэму 116,6 миллиона евро.

Напомним, что Лаутаро Мартинес присоединился к Интеру в 2018 году. Его трансфер стоил "неррадзуре" 22,7 миллиона евро. В составе миланского клуба он дважды становился чемпионом Серии А, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды Суперкубок Италии. Вместе со сборной Аргентины Мартинес завоевал "золото" чемпионата мира-2022.

В текущем сезоне Лаутаро сыграл 31 матч за Интер, забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.