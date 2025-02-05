Лондонський Арсенал підготував пропозицію щодо придбання нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса. За 27-річного аргентинця "каноніри" готові віддати 120 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на Fichajes.

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Арсенал оновить клубний трансферний рекорд

Мартінес наразі є ключовим гравцем у команді Сімоне Індзагі. Проте Інтер готовий відпустити забивного форварда через фінансові проблеми клубу.

Футболіст теж не проти спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі. Тож літній трансфер Лаутаро до Арсеналу стає все більш ймовірним.

Якщо "неррадзурі" погодяться відпустити свого лідера до Англії, то цей трансфер стане рекордним в історії Арсеналу. Наразі найдорожчим гравцем "канонірів" є Деклан Райс. За його перехід Арсенал заплатив Вест Хему 116,6 мільйона євро.

Нагадаємо, що Лаутаро Мартінес приєднався до Інтера у 2018 році. Його трансфер коштував "неррадзурі" 22,7 мільйона євро. У складі міланського клубу він двічі ставав чемпіоном Серії А, двічі вигравав Кубок Італії та тричі Суперкубок Італії. Разом зі збірною Аргентини Мартінес здобув "золото" чемпіонату світу-2022.

У поточному сезоні Лаутаро зіграв 31 матч за Інтер, забив 15 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 100 мільйонів євро.