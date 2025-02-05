Лондонский Арсенал подготовил предложение по приобретению нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса. За 27-летнего аргентинца "канониры" готовы отдать 120 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

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Арсенал обновит клубный трансферный рекорд

Мартинес сейчас является ключевым игроком в команде Симоне Индзаги. Однако Интер готов отпустить забивного форварда из-за финансовых проблем клуба.

Футболист тоже не против попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге. Поэтому летний трансфер Лаутаро в Арсенал становится все более вероятным.

Если "неррадзури" согласятся отпустить своего лидера в Англию, то этот трансфер станет рекордным в истории Арсенала. Сейчас самым дорогим игроком "канониров" является Деклан Райс. За его переход Арсенал заплатил Вест Хэму 116,6 миллиона евро.

Напомним, что Лаутаро Мартинес присоединился к Интеру в 2018 году. Его трансфер стоил "неррадзуре" 22,7 миллиона евро. В составе миланского клуба он дважды становился чемпионом Серии А, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды Суперкубок Италии. Вместе со сборной Аргентины Мартинес завоевал "золото" чемпионата мира-2022.

В текущем сезоне Лаутаро сыграл 31 матч за Интер, забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.