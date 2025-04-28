Арсенал и ПСЖ сойдутся в битве за финал Лиги чемпионов: кто фаворит в суперматче

Лондонский и парижский клубы уже продемонстрировали свой топ-уровень в главном еврокубке и не собираются останавливаться на полуфинале. Сейчас их шансы на проход почти равны.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдут первые матчи 1/2 финала. На вторник вынесена игра в Лондоне, где местный Арсенал будет принимать ПСЖ, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Бой за финал

Обе команды набрали неплохие кондиции весной и поразили в текущей Лиге чемпионов. Арсеналу удалось оказаться в топ-тройке таблицы основного этапа, выиграв 6 из 8-ми матчей. В плей-офф же подопечные Артеты уничтожили ПСВ и уверенно прошли Реал в четвертьфинале.

В чемпионате же команда Артеты идет на втором месте и уже де-факто решила задачу попадания в следующую ЛЧ. Так же уже не имеет мотивации на внутренней арене ПСЖ.

Французы еще в середине апреля обеспечили себе чемпионство. В ЛЧ команда начала не слишком удачно – лишь одна победа в пяти матчах. Но триумфы над Манчестер Сити, Ливерпулем и Астон Виллой заставили поверить, что подопечные Энрике готовы бороться за трофей.

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Прогноз Favbet

По крайней мере в полуфинале против Арсенала их шансы на проход оцениваются немного выше – 1,81 против 2,00 на "канониров". Правда, в лондонском матче фаворитом будут именно англичане:

победа Арсенала – 2,17

ничья – 3,40

победа ПСЖ – 3,45

При этом эксперты из Favbet сомневаются в том, что встреча будет результативной. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,94, тогда как на ТМ2,5 – 1,92. Вероятность того, что забьют оба клуба, составляет 1,76.

Главные фавориты на забитый гол:

Букайо Сака (Арсенал) – 2,93

Усман Дембеле (ПСЖ) – 3,05

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 3,20

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,30

Итан Нванери (Арсенал) – 3,30

Рахим Стерлинг (Арсенал) – 3,60

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 3,60

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 3,60

Дезире Дуэ (ПСЖ) – 4,40

Мартин Эдегор (Арсенал) – 4,65

Напомним, что Арсенал и ПСЖ уже встречались в этой Лиге чемпионов. Во втором туре "канониры" торжествовали дома со счетом 2:0 благодаря мячам Саки и Гаверца.