На этой неделе в Лиге чемпионов стартуют матчи четвертьфинальной стадии. Центральная игра раунда вынесена на вторник, 8 апреля. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне Арсенал будет принимать Реал, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Фавориты Лиги чемпионов

"Канониры" уверенно прошли основную стадию Лиги чемпионов, выиграв 6 из восьми матчей. В плей-офф же подопечные Артеты уничтожили ПСВ, из-за чего Арсенал начали воспринимать одним из главных претендентов на трофей.

При этом в АПЛ команда Зинченко идет второй, но без шансов догнать лидера Ливерпуль. Что же касается Реала, то шансы мадридцев на триумф в Ла Лиге понемногу тают. После поражения дома от Валенсии "бланкос" отстали от Барселоны на четыре очка.

Впрочем, именно в Лиге чемпионов Реал демонстрирует свою силу на максимум. Хотя основной этап и был пройден в полсилы, однако в плей-офф подопечные Анчелотти смогли выбить Манчестер Сити и Атлетико.

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Где смотреть

Матч Арсенал – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Эмирейтс".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Арсенал – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.