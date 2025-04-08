Цього тижня в Лізі чемпіонів стартують матчі чвертьфінальної стадії. Центральна гра раунду винесена на вівторок, 8 квітня. На стадіоні "Емірейтс" в Лондоні Арсенал прийматиме Реал, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Фаворити Ліги чемпіонів

"Каноніри" впевнено пройшли основну стадію Ліги чемпіонів, вигравши 6 з восьми матчів. У плей-оф же підопічні Артети знищили ПСВ, через що Арсенал почали сприймати одним з головних претендентів на трофей.

При цьому в АПЛ команда Зінченка йде другою, але без шансів наздогнати лідера Ліверпуль. Що ж стосується Реала, то шанси мадридців на тріумф у Ла Лізі потроху тануть. Після поразки вдома від Валенсії "бланкос" відстали від Барселони на чотири очки.

Втім саме в Лізі чемпіонів Реал демонструє свою силу на максимум. Хоч основний етап і був пройдений у півсили, проте у плей-оф підопічні Анчелотті змогли вибити Манчестер Сіті та Атлетіко.

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Де дивитися

Матч Арсенал – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 8 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Емірейтс".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Арсенал – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.