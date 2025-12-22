Итальянский гранд готов заплатить за футболиста сборной Украины кругленькую сумму

Уже через считанные дни откроется трансферное окно. Сейчас ходит немало слухов о возможных громких переходах.

Некоторые из них касаются и футболистов сборной Украины. Одним из тех, кто может сменить клубную прописку, является защитник Трабзонспора Арсений Батагов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Karadeniz Gazetesi.

Читайте также Роналду уже не топ: названы 100 лучших футболистов современности

Кто хочет подписать Батагова?

Украинский игрок привлекает к себе внимание ряда известных клубов. В списке заинтересованных уже длительное время есть действующий чемпион Италии.

Для Наполи украинец является одним из приоритетных вариантов для усиления защиты. Непосредственно тренер неаполитанцев Антонио Конте очень высокого мнения о Батагове.

Итальянский клуб готов немало инвестировать в этот трансфер. Руководство Наполи планирует предложить за Арсения 25 миллионов евро.

К слову. По информации Taka Gazete, накануне Трабзонспор получил официальное предложение по трансферу украинского защитника. Бенфика предложила за него 20 миллионов евро, однако получила отказ, ведь турецкий клуб хочет получить сумму около 30 миллионов евро.

Отметим, что летом 23-летний Батагов мог продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Переговоры о трансфере вел Брайтон, однако тогда клубы не договорились между собой.

Что известно о карьере Батагова?