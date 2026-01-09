Чешские медиа убеждены, что команда прекратит сотрудничество с украинцем за полгода до завершения контракта. Однако сам футболист не обращает внимания на слухи, пишет 24 Канал со ссылкой на UA-Football.
Что сказал Беседин о своем будущем?
29-летний форвард заверил, что проходит зимние сборы с Артисом Брно и пока не собирается становиться свободным агентом.
Я готовлюсь к официальным матчам. Видел материал о том, что уйду. Нет смысла это комментировать, не обращаю внимания. У меня еще полгода контракта, мы его летом продлили на год. Я благодарен, что тренер меня поддерживает. Сам прекрасно понимаю, что нужно прибавлять в результативности. Неудачная полоса рано или поздно прервется,
– развеял сомнения Беседина относительно продолжения выступлений в Чехии.
Как дела у Беседина в Чехии?
Нападающий откровенно проваливает сезон: согласно данным портала Transfermarkt, у него нет ни одного забитого гола за 3 кубковые игры и 12 матчей чемпионата. Единственные результативные действия – два ассиста.
Особым доверием тренерского штаба Беседин не пользуется: только в одном случае он провел на поле все 90 минут, а в старте выходил только семь раз.
Какие достижения у Беседина в прошлом?
Артем – воспитанник харьковского футбола, но уже на юношеском уровне перешел в академию Динамо и провел в составе взрослой команды киевлян 11 лет, с 2013 до 2023-го.
С киевлянами дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Суперкубка и Кубок Украины.
После Динамо играл на Кипре за Омонию и в Казахстане за Ордабасы. Стал победителем Кубка Кипра и чемпионом Казахстана.
Провел 19 матчей за национальную сборную Украины, забил 2 гола. Оба были важными для команды: принес победу над Финляндией в отборе на чемпионат мира-2018, а мяч в ворота Сербии в ноябре 2019-го позволил сборной впервые в истории завершить календарный год без поражений.