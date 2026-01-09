Чеські медіа переконані, що команда припинить співпрацю з українцем за пів року до завершення контракту. Проте сам футболіст не зважає на чутки, пише 24 Канал з посиланням на UA-Football.
Що сказав Бесєдін про своє майбутнє?
29-річний форвард запевнив, що проходить зимові збори з Артіс Брно і поки не збирається ставати вільним агентом.
Я готуюся до офіційних матчів. Бачив матеріал про те, що піду. Немає сенсу це коментувати, не звертаю уваги. У мене ще пів року контракту, ми його влітку продовжили на рік. Я вдячний, що тренер мене підтримує. Сам прекрасно розумію, що потрібно додавати в результативності. Невдала смуга рано чи пізно перерветься,
– розвіяв сумніви Бесєдін щодо продовження виступів у Чехії.
Як справи у Бесєдіна в Чехії?
Нападник відверто провалює сезон: згідно з даними порталу Transfermarkt, у нього немає жодного забитого голу за 3 кубкові гри та 12 матчів чемпіонату. Єдині результативні дії – два асисти.
Особливою довірою тренерського штабу Бесєдін не користується: лише в одному випадку він провів на полі усі 90 хвилин, а у старті виходив тільки сім разів.
Які досягнення у Бесєдіна в минулому?
Артем – вихованець харківського футболу, але вже на юнацькому рівні перейшов в академію Динамо і провів у складі дорослої команди киян 11 років, з 2013 до 2023-го.
З киянами двічі ставав чемпіоном України, виграв два Суперкубки та Кубок України.
Після Динамо грав на Кіпрі за Омонію і в Казахстані за Ордабаси. Став переможцем Кубка Кіпру та чемпіоном Казахстану.
Провів 19 матчів за національну збірну України, забив 2 голи. Обидва були важливими для команди: приніс перемогу над Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2018, а м'яч у ворота Сербії у листопаді 2019-го дозволив збірній вперше в історії завершити календарний рік без поразок.