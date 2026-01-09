Чехи избавляются от Беседина: форвард рассказал, где продолжит карьеру

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Артем Беседин уже год выступает во втором дивизионе чемпионата Чехии за Артис Брно. По сообщениям СМИ, в услугах нападающего клуб больше не заинтересован.

Чешские медиа убеждены, что команда прекратит сотрудничество с украинцем за полгода до завершения контракта. Однако сам футболист не обращает внимания на слухи, пишет 24 Канал со ссылкой на UA-Football.

Что сказал Беседин о своем будущем?

29-летний форвард заверил, что проходит зимние сборы с Артисом Брно и пока не собирается становиться свободным агентом.

Я готовлюсь к официальным матчам. Видел материал о том, что уйду. Нет смысла это комментировать, не обращаю внимания. У меня еще полгода контракта, мы его летом продлили на год. Я благодарен, что тренер меня поддерживает. Сам прекрасно понимаю, что нужно прибавлять в результативности. Неудачная полоса рано или поздно прервется,

– развеял сомнения Беседина относительно продолжения выступлений в Чехии.

Как дела у Беседина в Чехии?

Нападающий откровенно проваливает сезон: согласно данным портала Transfermarkt, у него нет ни одного забитого гола за 3 кубковые игры и 12 матчей чемпионата. Единственные результативные действия – два ассиста.

Особым доверием тренерского штаба Беседин не пользуется: только в одном случае он провел на поле все 90 минут, а в старте выходил только семь раз.

Какие достижения у Беседина в прошлом?