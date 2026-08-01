Довбик рассказал, почему и благодаря кому решил перейти в аренду в свой новый клуб. Слова футболиста приводит YouTube-канал Болоньи.
Что сказал Артем Довбик
По словам 29-летнего украинского футболиста, к его трансферу приложили руку спортивный директор клуба Марко Ди Вайо и главный тренер Доменико Тедеско.
Тренер задал мне только один вопрос: "Ты хочешь играть за Болонью?". Я ответил: "Так, конечно". Мы поговорили, он рассказал мне о проекте, амбициях этого клуба, о том, чего они хотят достичь в этом сезоне. А я просто хочу помочь и отдать все самое лучшее ради этой команды,
– сказал Довбик.
Новичок команды также добавил, что коллектив произвел на него хорошее первое впечатление. Артем отметил, что сейчас он жаждет игры и готов помогать новым партнерам.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Первые слова Довбика в клубе: смотрите видео
Напомним, что в эксклюзивном интервью для 24 Канала Юрий Бакалов, первый тренер Артема Довбика в профессиональном футболе, поделился ожиданиями от перехода бывшего подопечного в новую команду.
Что теперь ждет игрока
В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.
Первый официальный матч нового сезона Болонья проведет 24 августа, когда в стартовом туре чемпионата Италии встретится с Лацио.