Довбик розповів, чому та завдяки кому вирішив піти в оренду у свій новий клуб. Футболіста цитує ютуб-канал Болоньї.

Що сказав Артем Довбик

За словами 29-річного українського футболіста, до його трансфреру доклали руку спортивний директор клубу Марко Ді Вайо та головний тренер Доменіко Тедеско.

Тренер поставив мені лише одне запитання: "Ти хочеш грати за Болонью?" Я відповів: "Так, звісно". У нас була розмова, він пояснив мені проєкт, амбіції цього клубу, чого вони хочуть досягти цього сезону. А я просто хочу допомогти й віддати все найкраще заради цієї команди,

– сказав Довбик.

Новачок команди також додав, що колектив справив на нього хороше перше враження. Артем зазначив, що наразі він є голодним до гри та готовий допомагати новим партнерам.

Перші слова Довбика у клубі: дивіться відео

Нагадаємо, що у ексклюзивній розмові для 24 Каналу Юрій Бакалов, перший тренер Артема Довбика у професійному футболі, поділився очікуваннями від переходу колишнього підопічного у нову команду.

Що тепер очікує на гравця

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.

Перший офіційний матч нового сезону Болонья проведе 24 серпня, коли у стартовому турі чемпіонату Італії зустрінеться з Лаціо.