Довбик рассказал о семье и Тедеско: первые слова футболиста сборной Украины в Болонье

Украинский футболист Артем Довбик рассказал о следующем этапе своей карьеры. Нападающий дал первый комментарий во время пребывания в Болонье.

Довбик рассказал, почему и благодаря кому решил перейти в аренду в свой новый клуб. Слова футболиста приводит YouTube-канал Болоньи.

Что сказал Артем Довбик

По словам 29-летнего украинского футболиста, к его трансферу приложили руку спортивный директор клуба Марко Ди Вайо и главный тренер Доменико Тедеско.

Тренер задал мне только один вопрос: "Ты хочешь играть за Болонью?". Я ответил: "Так, конечно". Мы поговорили, он рассказал мне о проекте, амбициях этого клуба, о том, чего они хотят достичь в этом сезоне. А я просто хочу помочь и отдать все самое лучшее ради этой команды,

– сказал Довбик.

Новичок команды также добавил, что коллектив произвел на него хорошее первое впечатление. Артем отметил, что сейчас он жаждет игры и готов помогать новым партнерам.

Первые слова Довбика в клубе: смотрите видео

Напомним, что в эксклюзивном интервью для 24 Канала Юрий Бакалов, первый тренер Артема Довбика в профессиональном футболе, поделился ожиданиями от перехода бывшего подопечного в новую команду.

Что теперь ждет игрока

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

Первый официальный матч нового сезона Болонья проведет 24 августа, когда в стартовом туре чемпионата Италии встретится с Лацио.