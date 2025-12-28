Рома готова отпустить Довбика в Ла Лигу: римляне получили предложение по трансферу
- Украинский форвард Артем Довбык может перейти из Ромы в испанский Бетис, который заинтересовался его услугами.
- Бетис предлагает за Довбика игроков Чими Авилу и Седрика Бакамбу, а также определенную доплату, поскольку Рома разочарована его выступлениями в текущем сезоне.
Артем Довбык может в ближайшее время сменить клубную прописку. Более того, украинский форвард Ромы может вернуться в испанскую Ла Лигу, где играл за Жирону.
Нападающим "волков" и сборной Украины заинтересовался финалист прошлогодней Лиги конференций. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.
Куда может перейти Довбик?
По информации СМИ, украинским форвардом заинтересовался Бетис. Зато в Риме разочарованы выступлениями Довбыка в текущем сезоне.
После прошлой кампании, в которой нападающий забил 17 голов во всех турнирах, в сезоне 2025 – 2026 отметился лишь двумя голами. Кроме того, футболист сборной Украины потерял место в основе "волков".
Римляне готовы рассмотреть предложение об уходе Довбика, но также стремятся минимизировать финансовые расходы. Бетис подготовил соглашение, по которому они получают украинца в обмен на Чими Авилу и Седрика Бакамбу, а также прописана определенная доплата.
Ранее сообщали о том, что Довбик может перебраться в чемпионат Англии. По информации инсайдера Маттео Моретто, Рома заинтересована в обмене украинского нападающего на форварда Эвертона Бету.
Что известно о Довбике в Роме?
Украинский форвард перешел в Рому летом 2024 года. Римляне заплатили Жироне за Довбыка 35 миллионов евро.
Отметим, что летом этого года он мог перейти в Милан в обмен на Сантьяго Хименеса, но переговоры затормозили.
Также Довбиком заинтересовались еще три клуба в АПЛ – Сандерленд Ньюкасл, а также Лидс.