Лидер сборной Украины получил неожиданный вариант продолжения карьеры
- Артем Довбик потерял место в основном составе Ромы и может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
- Фенербахче проявляет интерес к Довбику, но официальных предложений не делало, также интерес к нему проявляют Лидс, Вест Хэм и Ньюкасл.
Артем Довбык потерял место в основном составе Ромы после прихода нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Украинский футболист в основном появляется на поле с замены.
Поэтому лидер сборной Украины может покинуть римлян в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.com.tr.
Читайте также Не интересует мнение из Украины: ПСЖ решил дальнейшую судьбу российского вратаря
Куда может перейти Довбик?
По данным источника, украинским форвардом Ромы заинтересовались в высшем дивизионе Турции. Довбик может перейти в 19-кратный чемпион страны Фенербахче.
Сейчас информация сохраняется на уровне слухов. "Желтые канарейки" лишь проявляют интерес к футболисту, но не делали официальный предложений по трансферу украинца.
К слову. Контракт Довбыка с Ромой рассчитан до июня 2029 года.
Отметим, что Довбык мог перейти в Эвертон. Однако, как пишет инсайдер Джанлука ди Марцио украинским форвард отказался от перехода в английский клуб.
Однако по информации издания TeamTalk на украинского нападающего остаются претенденты. Довбыка планируют подписать такие клубы, как Лидс, Вест Хэм и Ньюкасл.
Что известно о Довбыке в Роме?
Украинский форвард перебрался в римский клуб в 2024 году. "Волки" заплатили Жироне – 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Рома выступала нестабильно, но Довбык сумел проявить свои бомбардирские качества. Украинский голеадор забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
В текущей кампании Довбык отметился двумя голами и двумя ассистами 14 матчах за Рому.