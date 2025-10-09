Артем Довбик в сезоне-2025/2026 потерял место стабильного игрока основного состава Ромы. В последних матчах ситуация несколько улучшилась, однако его положение в команде довольно шаткое.

Он не является тем форварда стилистически, который нужен Джан Пьеро Гасперини. Этим планируют воспользоваться английские клубы, которые активно следят за ситуацией вокруг украинского нападающего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ontheminute.

Читайте также Исландия – Украина: во сколько начнется матч отбора на ЧМ-2026 по футболу

Кто хочет подписать Довбика?

На 28-летнего футболиста есть три претендента из Английской Премьер-лиги. Уже длительное время интерес к Артему Довбыку проявляют Ньюкасл и Лидс.

Накануне же у них появился еще один конкурент. Сандерленд, который неожиданно удачно начал сезон, начал активно собирать информацию о нападающем сборной Украины перед зимним трансферным окном.

Ожидается, что все эти клубы зимой будут предпринимать попытки подписать уроженца Черкасс. Рома будет готова продать Довбика, если получит заманчивое предложение по нему.

К слову. В Сандерленде уже есть один украинец. 20-летний Тимур Тутеров играет за молодежную команду "черных котов", а также уже оказывался в заявке на матч первой команды, однако пока не дебютировал за нее. Сейчас этот клуб занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков после семи туров.

Отметим, что накануне авторитетный инсайдер Николо Скира в соцсети X сообщил, что Рома планирует подписать нового форварда зимой. Поэтому это может быть еще одним подтверждение того, что продажа украинца вполне вероятна.

Что известно о выступлениях Довбика в составе Ромы?