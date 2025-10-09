Зірка збірної України опинився на радарах трьох клубів АПЛ: трансфер може відбутися взимку
- Артем Довбик може залишити Рому взимку, оскільки три клуби АПЛ зацікавлені в його підписанні.
- Рома готова продати Довбика, якщо отримає вигідну пропозицію, особливо зважаючи на плани клубу підписати нового форварда в зимове трансферне вікно.
Артем Довбик у сезоні-2025/2026 втратив місце стабільного гравця основного складу Роми. В останніх матчах ситуація дещо покращилася, проте його становище в команді є доволі хитким.
Він не є тим форварда стилістично, який потрібен Джан П'єро Гасперіні. Цим планують скористатися англійські клуби, які активно стежать за ситуацією навколо українського нападника, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ontheminute.
Читайте також Ісландія – Україна: о котрій годині розпочнеться матч відбору на ЧС-2026 з футболу
Хто хоче підписати Довбика?
На 28-річного футболіста є три претенденти з Англійської Прем'єр-ліги. Вже тривалий час інтерес до Артема Довбика виявляють Ньюкасл і Лідс.
Напередодні ж у них з'явився ще один конкурент. Сандерленд, який несподівано вдало розпочав сезон, почав активно збирати інформацію про нападника збірної України перед зимовим трансферним вікном.
Очікується, що всі ці клуби взимку робитимуть спроби підписати уродженця Черкас. Рома буде готова продати Довбика, якщо отримає привабливу пропозицію щодо нього.
До слова. У Сандерленді вже є один українець. 20-річний Тимур Тутєров грає за молодіжну команду "чорних котів", а також уже опинявся в заявці на матч першої команди, проте поки не дебютував за неї. Наразі цей клуб посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок після семи турів.
Зазначимо, що напередодні авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X повідомив, що Рома планує підписати нового форварда взимку. Тож це може бути ще одним підтвердження того, що продаж українця є цілком ймовірним.
Що відомо про виступи Довбика у складі Роми?
- Після надуспішного сезону в Жироні, де став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, в серпні 2024 року перейшов у Рому за 30,5 мільйонів євро.
- У дебютній кампанії за "вовків" забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі, ставши найкращим бомбардиром команди.
- Влітку був за крок до переходу в Мілан, але обмін на Хіменеса зірвався в останній момент.
- На початку нинішнього сезону після зміни головного тренера майже не грав, але в останніх поєдинках почав отримувати більше ігрової практики. Загалом провів сім поєдинків, у яких записав собі в актив по одному голу й асисту.