Форвард сборной Украины внезапно отказался от предложения из АПЛ

Сразу несколько европейских клубов нацелились на Артема Довбыка. Нападающий римской Ромы отказался от одного из предложений.

28-летний форвард сборной Украины не планирует покидать итальянский чемпионат. Поэтому Артем Довбик отверг вариант с переходом в английский Эвертон, информирует 24 Канал со ссылкой на инсайдера Джанлуку ди Марцио.

Какому клубу отказал Довбик?

Интересно, что именно Эвертон был одним из главных фаворитов на Артема, у которого есть действующий контракт с Ромой до конца июня 2029 года.

Отметим, что в Эвертоне выступает другой лидер сборной Украины Виталий Миколенко.

Кто интересуется Довбыком?

Как сообщал портал TEAMtalk, Довбык привлек внимание аж четырех клубов, среди них Эвертон, Лидс, Вест Хэм и Сандерленд.

Также была информация, что заинтересованность к Артему со стороны турецкого Фенербахче и испанского Бетиса.

Добавим, что интерес проявляет скромный итальянский клуб Комо. Но такой трансфер маловероятен. Ранее сообщалось об интересе к футболисту Милана и Наполи.

К слову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбыка в 20 миллионов евро.

Какая статистика Довбыка в сезоне 2025 – 2026?

В текущем сезоне Артем принял участие в 15 матчах, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами.

29 декабря 2025 года Довбик впервые за два месяца вышел на футбольное поле. Украинец вышел на 85-й минуте матча против Дженоа. Такой большой отрезок времени форвард пропустил из-за травмы. Уже с Довбыком на поле Рома оформила домашнюю победу над "грифонами" Руслана Малиновского со счетом 3:1.

