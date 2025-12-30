Форвард збірної України раптово відмовився від пропозиції з АПЛ

Одразу декілька європейських клубів націлились на Артема Довбика. Нападник римської Роми відмовився від однієї із пропозицій.

28-річний форвард збірної України не планує покидати італійський чемпіонат. Тому Артем Довбик відкинув варіант із переходом в англійський Евертон, інформує 24 Канал із посиланням на інсайдера Джанлуку ді Марціо.

Якому клубу відмовив Довбик?

Цікаво, що саме Евертон був одним із головних фаворитів на Артема, у якого є чинний контракт із Ромою до кінця червня 2029 року.

Відзначимо, що в Евертоні виступає інший лідер збірної України Віталій Миколенко.

Хто цікавиться Довбиком?

Як повідомляв портал TEAMtalk, Довбик привернув увагу аж чотирьох клубів, серед них Евертон, Лідс, Вест Гем та Сандерленд.

Також була інформація, що зацікавленість до Артема збоку турецького Фенербахче та іспанського Бетіса.

Додамо, що інтерес проявляє скромний італійський клуб Комо. Але такий трансфер малоймовірний. Раніше повідомлялось про цікавість до футболіста Мілана та Наполі.

До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика у 20 мільйонів євро.

Яка статистика Довбика у сезоні 2025 – 2026?

У поточному сезоні Артем взяв участь у 15 матчах, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

29 грудня 2025 року Довбик вперше за два місяці вийшов на футбольне поле. Українець вийшов на 85-й хвилині матчу проти Дженоа. Такий великий відрізок часу форвард пропустив через травму. Вже із Довбиком на полі Рома оформила домашню перемогу над "грифонами" Руслана Маліновського з рахунком 3:1.

