Лидер сборной Украины зимой может вернуться в Испанию – СМИ
- Артем Довбык может покинуть Рому в зимнее трансферное окно.
- Испанский клуб заинтересован в подписании Довбыка.
Артем Довбык стал запасным футболистом после прихода Джан Пьеро Гасперини в Рому. Новоиспеченный главный тренер "волков" отдает предпочтение ирландскому нападающему Эвану Фергюсону.
Артем Довбык может покинуть итальянский клуб уже зимой этого года. Лидера сборной Украины хотят увидеть в Испании, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.
В каком клубе Довбык продолжит карьеру?
Артем Довбык может продолжить выступления в испанской Ла Лиге. Украинским форвардом интересуется Бетис, который уже хотел подписать футболиста летом этого года.
Рома не против была отпустить Довбыка к "зелено-белым". Однако итальянский клуб хотел провести полноценный трансфер, тогда как испанцы намеревались арендовать украинского футболиста.
Бетис готов снова попытаться подписать Артема Довбыка в зимнее трансферное окно. Однако пока неизвестно, будет ли это полноценный переход, или "зелено-белые" будут пытаться арендовать лидера сборной Украины.
Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбык стал лучшим бомбардиром Ромы. Украинский форвард забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в футболке "волков" во всех турнирах.
Как складывается карьера Довбыка в Роме?
Артем Довбык перешел в Рому из Жироны летом 2025 года. Итальянский клуб заплатил каталонцам 30,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста.
Украинский форвардом в течение летнего трансферного окна интересовались Милан, Наполи, Ювентус, Ньюкасл, Вильярреал и Жирона.
Джан Пьеро Гасперини определил статус Артема Довбыка на начало сезона 2025/2026. Вряд ли украинец будет доволен своей ролью в Роме.