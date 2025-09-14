Лідер збірної України взимку може повернутися в Іспанію – ЗМІ
- Артем Довбик може покинути Рому в зимове трансферне вікно.
- Іспанський клуб зацікавлений у підписанні Довбика.
Артем Довбик став запасним футболістом після приходу Джан П'єро Гасперіні в Рому. Новоспечений головний тренер "вовків" надає перевагу ірландському нападнику Евану Фергюсону.
Артем Довбик може покинути італійський клуб вже взимку цього року. Лідера збірної України хочуть побачити в Іспанії, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.
У якому клубі Довбик продовжить кар'єру?
Артем Довбик може продовжити виступи в іспанській Ла Лізі. Українським форвардом цікавиться Бетіс, який вже хотів підписати футболіста влітку цього року.
Рома не проти була відпустити Довбика до "зелено-білих". Проте італійський клуб хотів провести повноцінний трансфер, тоді як іспанці мали наміри орендувати українського футболіста.
Бетіс готовий знову спробувати підписати Артема Довбика у зимове трансферне вікно. Однак наразі невідомо, чи буде це повноцінний перехід, або "зелено-білі" будуть намагатися орендувати лідера збірної України.
Нагадаємо, що минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром Роми. Український форвард забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі у футболці "вовків" в усіх турнірах.
Як складається кар'єра Довбика у Ромі?
Артем Довбик перейшов у Рому з Жирони влітку 2025 року. Італійський клуб заплатив каталонцям 30,5 мільйона євро за трансфер українського футболіста.
Український форвардом впродовж літнього трансферного вікна цікавились Мілан, Наполі, Ювентус, Ньюкасл, Вільярреал та Жирона.
Джан П'єро Гасперіні визначив статус Артема Довбика на початок сезону 2025/2026. Навряд чи українець буде задоволений своєю роллю у Ромі.