Артем Довбык вызывает большой интерес у европейских клубов. Зато Рома не против продать украинского форварда, если получит выгодное предложение.

Довбык может покинуть Рому летом этого года. На 28-летнего нападающего "волков" и сборной Украины появились потенциальные покупатели, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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В каком клубе Довбык может продолжить карьеру?

Артем Довбык привлек своей игрой немало именитых клубов. В частности, украинским форвардом Ромы интересовались клубы из Испании, Италии и даже Турции, которые охотно планируют усилиться новым нападающим.

На Артема Довбыка появились новые претенденты из солнечной Испании и дождливой Англии. Голеадором "волков" заинтересовались такие клубы, как Вильярреал (Ла Лига) и Ньюкасл (АПЛ). Зато Рома выставила ценник на украинского нападающего.

Римляне намерены покрыть расходы на Артема Довбыка и получить за трансфер украинского форварда 38 миллионов евро. Цена может помешать переходу футболиста в один из клубов.

К слову. Артем Довбык в прошлом сезоне сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. Украинский форвард "волков" успел забить 17 голов и отдать 4 ассиста.

Ранее сообщали о том, что Артем Довбык может перейти в итальянский гранд уже летом этого года. Рома уже нашла замену украинскому нападающему, если тот покинет клуб.