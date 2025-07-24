Довбика не допускают к тренировкам Ромы: когда форвард вернется в строй

Итальянская Рома к сезону готовится под руководство нового тренера Джан Пьеро Гасперини. Сейчас команда обходится без украинского нападающего Артема Довбика.

Последние несколько дней Артем Довбык вынужден заниматься по индивидуальной программе. Украинец испытывает определенные проблемы из-за мышечной усталости, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Стефано Джентили.

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В Роме волнуются за Довбика

Тренерский штаб "волков" рассчитывает на Довбыка, а потому предпочитают не рисковать его здоровьем. Возвращение Артема в общую группу стоит ожидать, когда он будет полностью готов.

Сам футболист чувствует себя хорошо и стремится сыграть в спарринге против Кайзерслаутерна. Однако пока Довбик вынужден выполнять только беговую работу.

Напомним, что в прошлом сезоне украинского форварда тоже донимали незначительные травмы и повреждения. Несмотря на это Довбик сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

В следующем сезоне Артем будет играть под новым номером. Нападающий сменил 11 на 9. Сезон в Серии А для "волков" стартует 23 августа матчем против Болоньи.

Ранее сообщалось, что Довбика планирует подписать европейский гранд. В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер команды.