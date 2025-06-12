Новый тренер Ромы попросил продать Довбыка: клуб начал переговоры по трансферу украинца
- Новый тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не планирует использовать Артема Довбыка.
- Гасперини планирует заменить Довбыка на итальянского нападающего Джанлуку Скамакку.
Со следующего сезона итальянскую Рому будет возглавлять новый главный тренер. Клаудио Раньери заменит известный специалист Джан Пьеро Гасперини.
Итальянский специалист не рассчитывает на Артема Довбыка. Причина в том, что украинец не подходит стилю игры нового наставника римлян, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio in Pillole.
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Какое будущее у Довбыка
Джан Пьеро Гасперини попросил руководство Ромы продать Артема Довбыка. Дело в том, что у украинского форварда другой профайл, который не подходит новому главному тренеру "волков".
Стоит отметить, что Гасперини требует от игроков активного прессинга соперника. Тогда как Довбик в основном играет в статическом положении.
Римляне начали переговоры с английскими и немецкими клубами по трансферу нападающего. Проблемой может стать высокая стоимость Артема, ведь "волки" потратили 40 миллионов на украинца летом прошлого года.
К слову. Артем Довбык в сезоне 2024/2025 сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. За это время украинский форвард "волков" забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
Интересно, что Джан Пьеро Гасперини уже нашел замену Артему Довбыку. Итальянский специалист хочет, чтобы клуб приобрел форварда Джанлуку Скамакку.
Ранее сообщали, что испанский клуб намерен приобрести Артема Довбыка в летнее трансферное окно 2025 года.