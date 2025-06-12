Італійський фахівець не розраховує на Артема Довбика. Причина у тому, що українець не підходить стилю гри нового наставника римлян, повідомляє 24 канал із посиланням на Calcio in Pillole.

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Яке майбутнє у Довбика

Джан П'єро Гасперіні попросив керівництво Роми продати Артема Довбика. Річ у тім, що в українського форварда інший профайл, який не підходить новому головному тренеру "вовків".

Варто відзначити, що Гасперіні вимагає від гравців активного пресингу суперника. Тоді як Довбик в основному грає у статичному положенні.

Римляни почали перемовини з англійськими та німецькими клубами щодо трансферу нападника. Проблемою може стати висока вартість Артема, адже "вовки" витратили 40 мільйонів на українця влітку минулого року.

До слова. Артем Довбик у сезоні 2024/2025 зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. За цей час український форвард "вовків" забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Цікаво, що Джан П'єро Гасперіні вже знайшов заміну Артему Довбику. Італійський спеціаліст хоче, щоб клуб придбав форварда Джанлуку Скамакку.

Раніше повідомляли, що іспанський клуб має наміри придбати Артема Довбика у літнє трансферне вікно 2025 року.