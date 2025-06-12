Итальянский специалист не рассчитывает на Артема Довбыка. Причина в том, что украинец не подходит стилю игры нового наставника римлян, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio in Pillole.

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Какое будущее у Довбыка

Джан Пьеро Гасперини попросил руководство Ромы продать Артема Довбыка. Дело в том, что у украинского форварда другой профайл, который не подходит новому главному тренеру "волков".

Стоит отметить, что Гасперини требует от игроков активного прессинга соперника. Тогда как Довбик в основном играет в статическом положении.

Римляне начали переговоры с английскими и немецкими клубами по трансферу нападающего. Проблемой может стать высокая стоимость Артема, ведь "волки" потратили 40 миллионов на украинца летом прошлого года.

К слову. Артем Довбык в сезоне 2024/2025 сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. За это время украинский форвард "волков" забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Интересно, что Джан Пьеро Гасперини уже нашел замену Артему Довбыку. Итальянский специалист хочет, чтобы клуб приобрел форварда Джанлуку Скамакку.

Ранее сообщали, что испанский клуб намерен приобрести Артема Довбыка в летнее трансферное окно 2025 года.