Рома планирует обмен с участием Довбыка: где окажется украинец
- Рома может избавиться от Артема Довбыка по завершению сезона 2024/2025.
- Довбык сыграл 38 матчей за Рому в этом сезоне, забив 15 голов и отдав 4 ассиста.
Рома вылетела из Лиги Европы, проиграв Атлетику Бильбао. После чего в клубе начались разговоры о возможной продаже Артема Довбыка, Матса Хуммельса и Куадио Коне.
Артем Довбык может сменить клубную прописку летом этого года. Однако украинский форвард все равно продолжит выступать в итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на AsRomaLive.
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Куда перейдет Довбык
Артем Довбык в текущей кампании демонстрирует нестабильную игру в составе Ромы. Поэтому руководство "волков" размышляет над тем, чтобы избавиться от украинского форварда.
Существует вариант, при котором 27-летний нападающий останется в Серии А, но будет играть за другую команду. Римляне заинтересованы в трансфере полузащитника Интера Давиде Фраттези.
Таким образом "волки" могут предложить миланцам сделку. Рома намерена обменять Артема Довбыка на своего воспитанника, который выступает за "нерадзурри". Переход может состояться этим летом.
К слову. Артем Довбык в текущем сезоне сыграл за Рому в 38 матчах. На счету украинского голеадора 15 забитых мячей и 4 ассиста.
Ранее появилась информация о том, что Рома планирует выставить Артема Довбыка на трансфер. "Волки" продадут украинского форварда, если поступит привлекательное предложение.