Рома приняла неприятное решение по Довбику: украинец не сможет играть за римлян
- Артем Довбык получил серьезную травму бедра и будет отсутствовать более двух месяцев.
- Из-за этого Рома не рассчитывает на нападающего во второй части евросезона.
Нападающий сборной Украины Артем Довбык переживает непростой период в клубной карьере. Форвард перестал быть игроком основы Ромы.
Кроме игровых проблем Довбик также часто травмируется. В начале января Артем получил новое повреждение, сообщает Il Romanista.
Будет ли играть Довбик в Лиге Европы?
Нападающий имеет разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Из-за этого Довбик пропустит более двух месяцев и даже рискует не сыграть в текущем сезоне.
По крайней мере в еврокубках Довбик уже не сможет выступить. Рома приняла решение исключить травмированного украинца из заявки команды на Лигу Европы.
Римляне хотят освободить два слота, чтобы внести зимних новичков в заявку. Из нее также пропадет Леон Бэйли, который вернулся из аренды в Астон Виллу.
Вместо этого места Довбика и Бэйли займут Доньелл Мален и Брайан Сарагоса. Напомним, что Рома заняла 8 место в основном этапе Лиги Европы и квалифицировалась напрямую в 1/8 финала.
Как Довбик играл за Рому?
- Артем перебрался в римский клуб летом 2024 года. Тогда Довбик был основным форвардом Жироны, в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
- Рома потратила около 30 миллионов евро на трансфер украинца. Контракт форварда с "волками" действует до лета 2029 года. Однако в сезоне 2024 – 2025 римляне выступали крайне нестабильно и сменили двух наставников по ходу года.
- Тем не менее, Артем стал главным бомбардиром клуба. В 45 матчах Довбик забил 17 голов и отдал 4 ассиста, сообщает Transfermarkt. Его команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и финишировала пятой в Серии А.
- В текущем же сезоне Артем имеет лишь три мяча и два ассиста в 17-ти играх, а римляне идут пятыми в чемпионате. Интерес к Довбыку проявляют также четыре клуба из АПЛ.