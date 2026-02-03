Рома приняла неприятное решение по Довбику: украинец не сможет играть за римлян

Нападающий сборной Украины Артем Довбык переживает непростой период в клубной карьере. Форвард перестал быть игроком основы Ромы.

Кроме игровых проблем Довбик также часто травмируется. В начале января Артем получил новое повреждение, сообщает Il Romanista.

Будет ли играть Довбик в Лиге Европы?

Нападающий имеет разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Из-за этого Довбик пропустит более двух месяцев и даже рискует не сыграть в текущем сезоне.

По крайней мере в еврокубках Довбик уже не сможет выступить. Рома приняла решение исключить травмированного украинца из заявки команды на Лигу Европы.

Римляне хотят освободить два слота, чтобы внести зимних новичков в заявку. Из нее также пропадет Леон Бэйли, который вернулся из аренды в Астон Виллу.

Вместо этого места Довбика и Бэйли займут Доньелл Мален и Брайан Сарагоса. Напомним, что Рома заняла 8 место в основном этапе Лиги Европы и квалифицировалась напрямую в 1/8 финала.

Как Довбик играл за Рому?