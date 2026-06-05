"Я был разочарован": Федецкий отреагировал на назначение Мальдеры в сборную Украины

После отставки Сергея Реброва национальная команда Украины получила нового наставника. Руководство сборной доверили итальянскому специалисту Андреа Мальдери, который стал первым иностранцем на этом посту в истории команды.

Бывший игрок украинской сборной Артем Федецкий поделился своим видением этого назначения. В видео на ютуб-канале "Футбольный диван" он отметил, что формирование тренерского штаба является зоной ответственности Украинской ассоциации футбола, поэтому именно она принимает такие кадровые решения.

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Что сказал Федецкий о назначении Мальдеры?

Федецкий сказал, что частично был разочарован выбором, поскольку, видел немало реакций и пожеланий болельщиков в соцсетях. В то же время он подчеркнул, что продолжит поддерживать сборную независимо от тренера.

Я, конечно, в какой-то степени был разочарован... Я считаю, что самым большим мотиватором в такое время для сборной был бы Мирон Маркевич. Возможно, была бы шикарная связка Мирон Богданович и Андреа Мальдера. Но решение принято. Кто бы ни тренировал сборную, я все равно буду за нее болеть,

– сказал Федецкий.

Он подчеркнул, что альтернативы поддержке национальной команды для него нет.

Что известно о назначении Мальдеры в сборную Украины?

Мальдера заменил на посту главного тренера Реброва, который был уволен в конце апреля после того, как команда не смогла преодолеть плей-офф квалификации и выйти на чемпионат мира 2026 года.

Для 55-летнего Мальдеры это первый опыт самостоятельной работы на посту главного тренера. Ранее он в течение пяти лет (2016 – 2021) работал в сборной Украины ведущим аналитиком и ассистентом в штабе Андрея Шевченко (нынешнего президента УАФ), а затем сотрудничал с Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе.

В своем первом составе для товарищеских матчей Мальдера вернул в сборную Андрея Ярмоленко, которого Ребров долгое время не вызывал. 31 мая под его руководством сборная Украины провела первый матч, уверенно обыграв Польшу со счетом 0:2.