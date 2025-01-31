"Бело-синие" одержали победу со счетом 1:0. Это позволило им подняться с последнего места в турнирной таблице, однако шансы на выход в плей-офф были потеряны задолго до этой игры.

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Родные стены не помогали

По завершению матча бывший капитан Динамо Артем Милевский в своем телеграм-канале подвел итоги выступлений родной команды в еврокубках, информирует 24 Канал. Он выделил фактор, который очень повлиял на неутешительные результаты "бело-синих":

"Мы не МанСити и не Реал Мадрид в настоящее время, имеем, что имеем. Пацаны непонятно, где играли. Если бы в Киеве играли, то думаю было бы по-другому. Ультрас, петарды, огни – это все помогает, а когда ты играешь на стадионе Шальке, где 3000 человек на игре... Ну не знаю.

Темные времена. Стартовали летом неплохо, немного не хватило, но повторюсь: если бы играли на Лобановского и можно было пускать 17 тысяч болельщиков на игру, то уверен – было бы по-другому".

Справка. Динамо заняло 34 место в турнирной таблице основного этапа Лиги Европы. В восьми поединках "бело-синие" набрали четыре зачетных балла.

Напомним, что сейчас Динамо является лидером УПЛ после первой части сезона. Свой следующий официальный поединок киевляне проведут 23 февраля дома против львовских Карпат.