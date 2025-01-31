"Біло-сині" здобули перемогу з рахунком 1:0. Це дозволило їм піднятися з останнього місця в турнірній таблиці, проте шанси на вихід у плей-оф були втрачені задовго до цієї гри.

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Рідні стіни не допомагали

По завершенню матчу колишній капітан Динамо Артем Мілевський у своєму телеграм-каналі підбив підсумки виступів рідної команди у єврокубках, інформує 24 Канал. Він виділив фактор, який дуже вплинув на невтішні результати "біло-синіх":

"Ми не МанСіті та не Реал Мадрид на цей час, маємо, що маємо. Пацани незрозуміло, де грали. Якби в Києві грали, то думаю було б по-іншому. Ультрас, петарди, вогні – це все допомагає, а коли ти граєш на стадіоні Шальке, де 3000 людей на грі... Ну не знаю.

Темні часи. Стартанули влітку непогано, трохи не вистачило, але повторюсь: якби грали на Лобановського та можна було пускати 17 тисяч вболівальників на гру, то впевнений – було б по-іншому".

Довідка. Динамо посіло 34 місце в турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи. У восьми поєдинках "біло-сині" набрали чотири залікові бали.

Нагадаємо, що наразі Динамо є лідером УПЛ після першої частини сезону. Свій наступний офіційний поєдинок кияни проведуть 23 лютого вдома проти львівських Карпат.