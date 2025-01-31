Гра відбулася у Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Перед її початком уболівальники номінальних гостей на трибунах провели акцію на підтримку України, повідомляє 24 Канал із посиланням на коментатора Пауліуса Якеліса.

Читайте також Очікували не такий результат, – Шовковський підсумував виступи Динамо у Лізі Європи

"Синьо-жовта" атмосфера

Вони заряджали зі свого сектора гасло "Слава Україні". З іншої ж частини стадіону фанати "біло-синіх" відповідали "Героям Слава".

Фанати РФШ підтримали Україну: дивіться відео

До слова. Матч закінчився перемогою Динамо з рахунком 1:0. Єдиний гол на 76-й хвилині забив півзахисник Олександр Піхальонок.

Зазначимо, що обидві команди не пробилися у плей-оф. Динамо посіло 34-те місце в турнірній таблиці Ліги Європи, а РФШ – 32-ге.