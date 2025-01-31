Игра состоялась в Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Перед ее началом болельщики номинальных гостей на трибунах провели акцию в поддержку Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментатора Паулиуса Якелиса.

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"Сине-желтая" атмосфера

Они заряжали со своего сектора лозунг "Слава Украине". Из другой же части стадиона фанаты "бело-синих" отвечали "Героям Слава".

Фанаты РФШ поддержали Украину: смотрите видео

К слову. Матч закончился победой Динамо со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Александр Пихаленок.

Отметим, что обе команды не пробились в плей-офф. Динамо заняло 34-е место в турнирной таблице Лиги Европы, а РФШ – 32-е.