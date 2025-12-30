Бывший форвард выложил в профиле в инстаграме фото на фоне вечернего Киева. Артем Милевский лаконично, но с теплотой подписал новую фотографию, передает 24 Канал.
Вот так "У них много денег": Милевский вступился за беглых блогеров Волошина и Алхим
Как Милевский высказался о Киеве?
Игрок медийной команды Ignis признался, что он любит столицу Украины.
Киев. Без лишних слов,
– написал Артем.
Как Милевский получил украинское гражданство?
Отметим, что Артем является уроженцем белорусского Минска. В интервью RAMINA экс-футболист откровенно рассказал, насколько сложно убедить отца, чтобы он дал "добро" на смену гражданства.
"Сначала в это было сложно поверить мне. Его характер суровый. Сейчас он стал старше и подобрел. Раньше сложно было его в чем-то убедить. Я тогда приехал на Новый год и сказал, что буду играть за сборную Украины. Хоть не хочешь. Устроил скандал. Я так и уехал, не доведя разговор до конца. С главным тренером прилетели домой. Мама накрыла стол. Я не знаю, о чем говорили, что наобіцяли отцу. Но порешали и быстро сделали мне паспорт", – вспомнил Милевский.
Как Милевский выступал за Динамо Киев?
С 2002-го футболист начал свои выступления за Динамо-2. А уже летом следующего года стал частью главной команды киевлян.
Милевский отдал киевскому клубу 10 лет своей карьеры. За это время провел за столичный гранд 277 матчей, в которых отметился 87 голами и 74 ассистами (данные Transfermarkt).
Вместе с "бело-синими" Артем четыре раза становился чемпионом страны, столько же раз поднимал над головой Кубок Украины и трижды – Суперкубок.
Два года подряд (2008, 2009) признавался лучшим футболистом года. А в сезоне 2009 – 2010 стал лучшим бомбардиром УПЛ (17 голов).