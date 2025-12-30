Бывший форвард выложил в профиле в инстаграме фото на фоне вечернего Киева. Артем Милевский лаконично, но с теплотой подписал новую фотографию, передает 24 Канал.

Вот так "У них много денег": Милевский вступился за беглых блогеров Волошина и Алхим

Как Милевский высказался о Киеве?

Игрок медийной команды Ignis признался, что он любит столицу Украины.

Киев. Без лишних слов,

– написал Артем.

Как Милевский получил украинское гражданство?

Отметим, что Артем является уроженцем белорусского Минска. В интервью RAMINA экс-футболист откровенно рассказал, насколько сложно убедить отца, чтобы он дал "добро" на смену гражданства.

"Сначала в это было сложно поверить мне. Его характер суровый. Сейчас он стал старше и подобрел. Раньше сложно было его в чем-то убедить. Я тогда приехал на Новый год и сказал, что буду играть за сборную Украины. Хоть не хочешь. Устроил скандал. Я так и уехал, не доведя разговор до конца. С главным тренером прилетели домой. Мама накрыла стол. Я не знаю, о чем говорили, что наобhttps://ua.tribuna.com/uk/chess/1000000306731-anna-muzychuk-ne-potysnula-ruku-neytralniy-rosiyantsi-hu/іцяли отцу. Но порешали и быстро сделали мне паспорт", – вспомнил Милевский.

Как Милевский выступал за Динамо Киев?