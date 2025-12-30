Колишній форвард виклав у профілі в інстаграмі фото на тлі вечірнього Києва. Артем Мілевський лаконічно, але із теплотою підписав нову світлину, передає 24 Канал.
Як Мілевський висловився про Київ?
Гравець медійної команди Ignis зізнався, що він любить столицю України.
Київ. Без зайвих слів,
– написав Артем.
Як Мілевський отримав українське громадянство?
Відзначимо, що Артем є уродженцем білоруського Мінська. В інтерв'ю RAMINA ексфутболіст відверто розповів, наскільки складно переконати батька, аби він дав "добро" на зміну громадянство.
"Спочатку у це було складно повірити мені. Його характер суровий. Нині він став старше і подобрішав. Раніше складно було його у чому переконати. Я тоді приїхав на Новий рік і сказав, що буду грати за збірну України. Хоч чи не хочеш. Влаштував скандал. Я так і поїхав, не довівши розмову до кінця. З головним тренером прилетіли додому. Мама накрила стіл. Я не знаю, про що говорили, що батькові. Але порішали і швидко зробили мені паспорт", – пригадав Мілевський.
Як Мілевський виступав за Динамо Київ?
Із 2002-го футболіст почав свої виступи за Динамо-2. А вже влітку наступного року став частиною головної команди киян.
Мілевський віддав київському клубу 10 років своєї кар'єри. За цей час провів за столичний гранд 277 матчів, у яких відзначився 87 голами та 74 асистами (дані Transfermarkt).
Разом із "біло-синіми" Артем чотири рази ставав чемпіоном країни, стільки ж разів підіймав над головою Кубок України та тричі – Суперкубок.
Два роки поспіль (2008, 2009) визнавався найкращим футболістом року. А у сезоні 2009 – 2010 став найкращим бомбардиром УПЛ (17 голів).