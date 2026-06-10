Украинский талант подписал контракт с Барселоной

16-летний украинец Артем Рыбак заключил свой первый профессиональный контракт с Барселоной. В каталонском гранде считают футболиста одним из самых перспективных воспитанников академии.

Пока первая команда Барселоны борется за новые трофеи, руководство клуба продолжает работать над будущим. Одним из игроков, на которых серьезно рассчитывают в Каталонии, стал украинец Артем Рыбак, передает 24 Канал.

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Что известно о соглашении?

Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной после достижения 16-летнего возраста, сообщила академия каталонцев на своей странице в инстаграме. Переговоры между сторонами длились последние месяцы, а сам футболист изначально был настроен остаться в системе "сине-гранатовых".

В клубе высоко оценивают прогресс украинца и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Именно поэтому руководство Ла Масии стремилось как можно скорее оформить новое соглашение.

Кто такой Артем Рыбак?

Рыбак родился в Черновцах и начинал футбольный путь в структуре Буковины, после чего перебрался в академию Шахтера. После начала полномасштабного вторжения России его семья уехала в Испанию, где талантливый хавбек присоединился к Ла Масии.

В академии Барселоны украинец проводит уже четвертый сезон и за это время стал одним из самых заметных игроков своего возраста.

Статистика футболиста

В нынешнем сезоне Рыбак сыграл 20 матчей за команду Барселоны U-16 и забил семь голов. Кроме того, украинец получал игровую практику в старшей команде Juvenil B, где отметился двумя мячами в пяти поединках.

Ранее хавбек помог юношеским командам Барселоны выиграть несколько престижных международных турниров, а в Испании его уже называют одним из самых интересных талантов Ла Масии.

В октябре 2025 года Артем дебютировал за сборную Украины U-17, провел за сине-желтых шесть матчей.