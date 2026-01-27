Немецкий клуб выгнал скандального украинца, который бойкотировал вызов в сборную

Артем Степанов считается одним из самых талантливых украинских молодых футболистов. 18-летний нападающий уже имеет опыт игры в Лиге чемпионов.

Нападающий присоединился к основной команде Байера в прошлом сезоне и успел сыграть два матча в главном еврокубке. Однако дальнейшая карьера Артема пока выглядит туманно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Почему Степанов покинул Нюрнберг?

Летом Байер отдал Степанова в аренду в клуб Второй Бундеслиги Нюрнберга. Его наставником там стал легендарный немецкий форвард Мирослав Клозе, который является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Однако карьера Артема в новой команде не сложилась. Нюрнберг решил досрочно расторгнуть арендное соглашение с леверкузенцами. Таким образом, Степанов уже этой зимой снова окажется в расположении леверкузенцев.

При этом недовольство выступлениями Степанова тренер Нюрнберга высказывал публично. На вопрос о непопадании украинца в заявку команды Клозе ответил: "Я уже достаточно увидел в его исполнении".

Пока неизвестно, рассчитывает ли на игрока новый тренер "фармацевтов" Каспер Юльманн. Вероятно, Байер снова отправит игрока в аренду, ведь СМИ пишут, что Степановым интересуются представители Второй Бундеслиги и команды из других стран.

Что известно об Артеме Степанове?