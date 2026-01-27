Німецький клуб вигнав скандального українця, який бойкотував виклик у збірну
- Артем Степанов був виключений з клубу Нюрнберг через незадовільні виступи.
- Гравець не підійшов Мірославу Клозе, тому достроково залишив команду.
Артем Степанов вважається одним з найбільш талановитих українських молодих футболістів. 18-річний нападник вже має досвід гри у Лізі чемпіонів.
Нападник долучився до основної команди Баєра минулого сезону та встиг відіграти два матчі у головному єврокубку. Проте подальша кар'єра Артема поки виглядає туманно, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
До теми Любить забивати, але є нюанс: європейські гранди полюють за талантом Динамо
Чому Степанов залишив Нюрнберг?
Влітку Баєр віддав Степанова в оренду до клубу Другої Бундесліги Нюрнберга. Його наставником там став легендарний німецький форвард Мірослав Клозе, який є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.
Проте кар'єра Артема у новій команді не склалась. Нюрнберг вирішив достроково розірвати орендну угоду із леверкузенцями. Таким чином, Степанов вже цієї зими знову опиниться в розташуванні леверкузенців.
При цьому незадоволення виступами Степанова тренер Нюрнберга висловлював публічно. На питання про непотрапляння українця до заявки команди Клозе відповів: "Я вже достатньо побачив у його виконанні".
Наразі невідомо, чи розраховує на гравця новий тренер "фармацевтів" Каспер Юльманн. Ймовірно, Баєр знову відправить гравця в оренду, адже ЗМІ пишуть, що Степановим цікавляться представники Другої Бундесліги та команди з інших країн.
Що відомо про Артема Степанова?
- Український футболіст у 2022 році перебрався до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього нападник числився в академії Шахтаря.
- Степанов проходив перегляд у Баварії, але зрештою гравця переманив до себе Баєр. Там Артем почав запалювати на рівні U-17 та U-19, забивши 49 голів у 73-х матчах.
- Згодом Артем приєднався до дорослої команди Баєра та відіграв два матчі в Лізі чемпіонів. Влітку гравець перейшов у оренду в Нюрнберг, але у 14-ти матчах оформив по одному голу та асисту згідно з даними Transfermarkt.
- Також Степанов запам'ятався відмовою від гри за збірну України U-20 під керівництвом Дмитра Михайленка. Подейкують, що у нападника виник конфлікт із асистентом тренера Володимиром Єзерським.
- Раніше батько Артема розповідав, чому син не грає за юнацьку збірну України. Наразі 18-річний гравець викликається у молодіжну збірну України, де забив вже один гол у 5-ти зустрічах.