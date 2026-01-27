Нападающий присоединился к основной команде Байера в прошлом сезоне и успел сыграть два матча в главном еврокубке. Однако дальнейшая карьера Артема пока выглядит туманно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Почему Степанов покинул Нюрнберг?
Летом Байер отдал Степанова в аренду в клуб Второй Бундеслиги Нюрнберга. Его наставником там стал легендарный немецкий форвард Мирослав Клозе, который является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Однако карьера Артема в новой команде не сложилась. Нюрнберг решил досрочно расторгнуть арендное соглашение с леверкузенцами. Таким образом, Степанов уже этой зимой снова окажется в расположении леверкузенцев.
При этом недовольство выступлениями Степанова тренер Нюрнберга высказывал публично. На вопрос о непопадании украинца в заявку команды Клозе ответил: "Я уже достаточно увидел в его исполнении".
Пока неизвестно, рассчитывает ли на игрока новый тренер "фармацевтов" Каспер Юльманн. Вероятно, Байер снова отправит игрока в аренду, ведь СМИ пишут, что Степановым интересуются представители Второй Бундеслиги и команды из других стран.
Что известно об Артеме Степанове?
- Украинский футболист в 2022 году перебрался в Германию из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До этого нападающий числился в академии Шахтера.
- Степанов проходил просмотр в Баварии, но в итоге игрока переманил к себе Байер. Там Артем начал зажигать на уровне U-17 и U-19, забив 49 голов в 73-х матчах.
- Впоследствии Артем присоединился к взрослой команде Байера и сыграл два матча в Лиге чемпионов. Летом игрок перешел в аренду в Нюрнберг, но в 14-ти матчах оформил по одному голу и ассисту согласно данным Transfermarkt.
- Также Степанов запомнился отказом от игры за сборную Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко. Поговаривают, что у нападающего возник конфликт с ассистентом тренера Владимиром Езерским.
- Ранее отец Артема рассказывал, почему сын не играет за юношескую сборную Украины. Сейчас 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Украины, где забил уже один гол в 5-ти встречах.