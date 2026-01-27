Нападник долучився до основної команди Баєра минулого сезону та встиг відіграти два матчі у головному єврокубку. Проте подальша кар'єра Артема поки виглядає туманно, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Чому Степанов залишив Нюрнберг?

Влітку Баєр віддав Степанова в оренду до клубу Другої Бундесліги Нюрнберга. Його наставником там став легендарний німецький форвард Мірослав Клозе, який є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Проте кар'єра Артема у новій команді не склалась. Нюрнберг вирішив достроково розірвати орендну угоду із леверкузенцями. Таким чином, Степанов вже цієї зими знову опиниться в розташуванні леверкузенців.

При цьому незадоволення виступами Степанова тренер Нюрнберга висловлював публічно. На питання про непотрапляння українця до заявки команди Клозе відповів: "Я вже достатньо побачив у його виконанні".

Наразі невідомо, чи розраховує на гравця новий тренер "фармацевтів" Каспер Юльманн. Ймовірно, Баєр знову відправить гравця в оренду, адже ЗМІ пишуть, що Степановим цікавляться представники Другої Бундесліги та команди з інших країн.

Що відомо про Артема Степанова?