"Ален Делон": Милевский расхвалил Маркевича, которого считают следующим тренером сборной Украины

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский остался в восторге от встречи с Мироном Маркевичем. Повод пообщаться с кандидатом номер один на должность главного тренера сборной Украины у звездного форварда выпал во время поездки в Луцк.

Эмоциями от мероприятия в компании Маркевича Милевский поделился с подписчиками в своем телеграм-канале. А общее фото обнародовал в инстаграме.

Почему Милевский очутился в Луцке на матче с Маркевичем?

Милевский вместе со своим "кентом" Александром Алиевым приехал на Волынь, чтобы принять участие в благотворительном матче. На стадионе "Авангард" в Луцке Артём выступил за команду ветеранов Динамо, а Алиев служил моральной поддержкой – ведь недавно перенес операцию на плечи и не мог играть из-за повязку-фиксатора.

Мирон Маркевич часто посещает футбольные матчи и благотворительные мероприятия во Львове и Луцке, поэтому и на этот раз не обошел игру вниманием. Милевский и Алиев воспользовались случаем, чтобы поговорить с коучем, который тренировал обоих в сборной Украины во время своего непродолжительного пребывания в 2010 году.

Что Милевский сказал о Маркевиче?

Бывший нападающий, похоже, считает именно встречу с заслуженным тренером главным событием, которая произошла с ним на протяжении уик-энда.

Столько эмоций получили. Мирон Богданович вот такой вот, красавчик. Выглядит, я не знаю, на все сто. Ален Делон,

– восторженно рассказал Милевский подписчикам в видео.

Станет ли Маркевич тренером сборной Украины?

По слухам, Мирон Маркевич – главный претендент среди украинцев на должность главного тренера сборной. В УАФ готовы дать шанс тренеру, который уже работал с национальной командой, но прекратил свою работу из-за скандала по договорному матчу Металлиста и Карпат.

Однако остается вероятность, что Украинская ассоциация футбола предпочтет приглашению иностранного специалиста. Речь идет об Андреа Мальдере, который в прошлом работал ассистентом Андрея Шевченко.

Сам Маркевич в интервью утверждал, что соскучился по тренерской работе: за последнее десятилетие он фактически поработал только сезон в Карпатах, когда команда была в Первой лиге.

Известный инсайдер Виктор Вацко говорит, что в УАФ нет окончательного решения по тренеру, несмотря на это, что до контрольных матчей сборной осталось меньше месяца.

Дебютировать Маркевич или другой новый главный тренер сможет в игре против сборной Польши, которая должна пройти во Вроцлаве 31 мая.